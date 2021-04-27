В Турции заявили, что локдаун не будет распространяться на туристов

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Все организации и учреждения приостанавливают свою работу, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения одобрения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки.сказано в документе.Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины и рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Граждане смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии - 63 082 заражений, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.