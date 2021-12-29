SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Турции затонула лодка с мигрантами – есть погибшие

В Турции затонула лодка с мигрантами – есть погибшие

У берегов района Урла в турецком Измире затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате инцидента погибли два человека, еще 24 спасены, пишет РИА Новости.


"Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в Измире. В результате поисково-спасательных работ команд береговой охраны с воздуха и земли были обнаружены тела двух нелегальных мигрантов и спасены 24 человека, которые высадились на берег собственными силами", – уточняет издание Hurriyet.

В спасательной операции были задействованы самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы