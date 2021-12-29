В Турции затонула лодка с мигрантами – есть погибшие

У берегов района Урла в турецком Измире затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате инцидента погибли два человека, еще 24 спасены, пишет РИА Новости.
"Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в Измире. В результате поисково-спасательных работ команд береговой охраны с воздуха и земли были обнаружены тела двух нелегальных мигрантов и спасены 24 человека, которые высадились на берег собственными силами", – уточняет издание Hurriyet.
В спасательной операции были задействованы самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны.
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