В Турции закончилось действие локдауна

Открылись закрытые на период локдауна офисы, жители турецкой столицы теперь могут свободно передвигаться по городу. До этого на протяжении 18 дней они, за исключением лиц, освобожденных МВД от соблюдения комендантского часа, могли выходить из дома только для посещения пешком ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране самый продолжительный с начала пандемии локдаун – с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения вынуждены были прекратить свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения специального разрешения от властей.Как сообщил в воскресенье турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 10 512, это самый низкий показатель с 1 марта. Цифра в 6 раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля (63 082 случая). При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки – 394.Как сообщило МВД страны, ограничения будут сниматься постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 5:00 и круглосуточный по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10:00 до 17:00. В период постепенной нормализации междугородние поездки допустимы только в то время, когда не действует комендантский час. Заведения общественного питания будут работать только на вынос и на доставку.Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10:00 до 20:00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10:00 до 14:00 в будни; от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет нельзя передвигаться на общественном транспорте.Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, должны их соблюдать.