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  2. В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Существенный рост числа инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Турции – плюс 1083 случая за последние сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.


Рост числа инфицированных связывают с празднованием в стране Курбан-байрама и открытием границ для иностранных туристов.

Власти обеспокоены тем, что увеличение числа заболевших в некоторых турецких провинциях может распространиться на всю страну.

Ранее глава Минздрава отмечал, что люди "в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама", передает ТАСС.


За время пандемии в Турции зарегистрировано 234 тысячи случаев заражения и 5765 летальных исходов.

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Фото: Сергей ГРУДНИЦКИЙ
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