Самое важное из них – комендантский час, пишет ТАСС.
О новых правилах сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Говоря о комендантском часе, он объяснил: тот будет действовать с 21:00 по 5:00 в будние дни. А вот в выходные придется остаться дома, потому что ограничение начнется в 21:00 в пятницу и закончит действие только в 5 утра в понедельник.
Что касается других мер, в Турции ограничат количество посетителей продуктовых магазинов и ТЦ. Чтобы попасть в последние, придется предъявить QR-код, получивший название «Код здоровья».
Также глава государства призвал граждан не приглашать гостей домой и воздержаться от празднования Нового года.
Число случаев заражения COVID-19 в Турции превышает 490 тысяч. Скончались чуть более 13,5 тысячи человек.
Фото: pixabay.com
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В Турции вводят новые ограничения из-за коронавируса
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