В Турции вступили в силу новые ограничения для прибывающих из других стран, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.
У всех прибывающих в страну иностранцев (имеется ввиду авиационный транспорт) должна быть справка с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Изменения вступят в силу с 28 декабря. Министр также подчеркнул, что медицинский документ должен быть выдан не ранее чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.
С 30 декабря это будет распространяться и на туристов, прибывающих наземным или морским транспортом. Такие меры будут соблюдаться до 1 марта 2021 года.
25 декабря в Турции был объявлен десятидневный карантин для туристов, посещавших в течение последних десяти дней Великобританию, Данию и ЮАР. Карантин можно будет закончить и раньше указанного срока, сдав ПЦР-тест на седьмой день изоляции.
Ранее жители Турции возмущались из-за прибывающих в страну туристов и бездействия властей на фоне распространения коронавируса. Турки признались, что недовольны введенными ограничительными мерами, поскольку они не распространяются на отдыхающих.
Фото: pixabay.com
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В Турции введены ограничения для прибывающих иностранцев
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