В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

Министерство внутренних дел Турции запретило туристам в новогоднюю ночь посещать центры городов, в том числе Стамбула, сообщает РИА Новости.
Так, для недопущения распространения коронавируса будет действовать запрет. с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования и для иностранцев, и для местных. В Стамбуле это улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду.
Список городских территорий, на которые распространяется запрет, составляют власти каждой провинции. Недавно президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час был с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране закрыты кафе и рестораны, разрешено только обслуживание навынос. Но иностранных туристов комендантский час не касается.
Фото: pixabay.com
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