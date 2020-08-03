В Турции уточнили правила въезда туристов

Власти Турции разъяснили правила приема авиапассажиров после открытия аэропортов.





Если в самолете будет выявлен заболевший коронавирусом, его соседей по салону не направят автоматически на карантин.

Все пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего, а если больной сидел у прохода, то по диагонали спереди и сзади от него, должны будут сдать тест на коронавирус (мазок из носа и ротоглотки), сообщили в Ассоциации туроператоров России. При отрицательном тесте туристы смогут продолжить свой отдых. Ранее сообщалось, что таких туристов в обязательном порядке отправят на карантин.

Если на рейсе выявляется человек с высокой температурой и кашлем, он направляется на ПЦР-тестирование, передают vesti. Если болезнь протекает без симптомов, то пассажира направят на карантин, если необходимо лечение – в госклинику, пребывание в которой должен покрыть страховой полис (коронавирус отнесен к особо опасным инфекциям и вирусным пневмониям).

Если турист из-за карантина пропустит обратный рейс, то стоимость билета также должна компенсировать страховая компания.