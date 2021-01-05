Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд. Такое заявление опубликовано на официальном сайте Билькентского университета.
Устройство получило название Diagnovir. Принцип его действия основывается на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в устройство.
Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора.
Отмечается, что в результате доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавирусной инфекции.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
836
В Турции создали прибор для обнаружения коронавируса за десять секунд
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter