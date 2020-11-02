В Турции после землетрясения спасли из-под завалов трехлетнего ребенка

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Андолу

Турецкие спасатели вытащили трехлетнюю девочку Элиф Перинчек из-под завалов после землетрясения, произошедшего в Эгейском море, сообщает агентство "Анадолу".Поисково-спасательные работы длятся уже более 65 часов. Трехлетняя девочка, найденная в районе Байракли на западе провинции Измир, стала 106-м спасенным из-под завалов человеком. Ее доставили в больницу.Ранее спасатели обнаружили маму и братьев девочки, их также госпитализировали.Мощное землетрясение произошло 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали около 79 человек, более 1 тыс. пострадали.