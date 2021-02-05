Первыми сезон откроют курорты Средиземного моря, далее присоединится Эгейский регион, сообщает ТАСС.
– Наша цель – начать туристический сезон в апреле. Первыми туристов будут принимать курорты Средиземного моря, а потом и Эгейского. В конце апреля в России будут праздники, во всех русскоязычных странах стартует сезон отпусков, – поделился министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
По словам главы ведомства, в апреле начнется сезон для внутреннего туризма, затем в страну начнут приезжать путешественники из России и Англии.
В прошлом году туристический сезон в Турции из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести на июнь. Русские туристы смогли прилететь на отдых только с возобновлением авиасообщения между странами – в августе.
Коронавирус впервые выявили в стране 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в Турции к настоящему моменту превысило 2,508 млн, умерли 26 467 человек, выздоровели 2,396 млн пациентов.
Фото: pixabay.com
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В Турции планируют начать туристический сезон в апреле
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