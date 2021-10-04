В Турции нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет

Профессор Бирол Джан рассказал, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры., – добавил он.Команда Бирола Джана считает, что в древнем поселении есть еще и большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины до семидесяти метров.Говоря о находках, археолог уточнил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов.– пояснил Бирол Джан.Сейчас специалисты работают над тем, чтобы сохранить гробницы. Планируется, что туда смогут приходить туристы. Уже начата реализация проектов по продвижению этого археологического объекта.Город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После во главе города стояли римляне и византийцы.Фото: CC BY 3.0