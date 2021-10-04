В Турции нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет

В древнем турецком городе Блаундус археологи обнаружили 400 высеченных в скале гробниц, украшенных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1,8 тысячи лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Daily Sabah.
Профессор Бирол Джан рассказал, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры.
– Можно говорить, что они предназначались для семейных захоронений, – добавил он.
Команда Бирола Джана считает, что в древнем поселении есть еще и большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины до семидесяти метров.
Говоря о находках, археолог уточнил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов.
– Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Внутри гробниц были зафиксированы места, в которых проводились погребальные церемонии. Вход в них закрывали мраморной дверью, которую открывали во время захоронений или ритуалов, – пояснил Бирол Джан.
Сейчас специалисты работают над тем, чтобы сохранить гробницы. Планируется, что туда смогут приходить туристы. Уже начата реализация проектов по продвижению этого археологического объекта.
Город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После во главе города стояли римляне и византийцы.
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