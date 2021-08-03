В Турции локализовали почти все лесные пожары

– сказано в сообщении администрации.К настоящему моменту, несмотря на успешную локализацию большинства очагов возгорания, пожары не прекращаются около Мармариса и Бодрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана. Но опасности для жилых районов и туристических объектов они не представляют.Сильные лесные пожары начались в Турции шесть дней назад. Они распространились на некоторые курортные районы побережья. Проводилась эвакуация двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Число жертв стихийного бедствия приблизилось к восьми, пострадали более 850 человек.