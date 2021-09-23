В Турции детям младше года ошибочно вводили вакцины от коронавируса

Медики по ошибке вакцинировали против коронавирусной инфекции малышей в возрасте до года в Турции, передает ТАСС.
– Иногда малышам ошибочно вводили вакцину от COVID-19 вместо вакцины против гепатита В, –уточнил информацию профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругёль в эфире телеканала NTV.
По его словам, детей вакцинировали достаточно большими дозами препарата от COVID-19, однако каких-либо побочных эффектов не обнаружено.
– Подобные случаи происходили с детьми в том числе в возрасте одного и шести месяцев, – отметил Зафер Куругёль.
Точное число подобных случаев, произошедших в Турции, врач не назвал.
Вместе с тем министерство здравоохранения страны заявило о начале служебной проверки по факту заявлений Куругёля.
Согласно актуальной информации минздрава Турции, в стране полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 42 млн человек.