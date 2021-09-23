В Турции детям младше года ошибочно вводили вакцины от коронавируса

–уточнил информациюв эфире телеканала NTV.По его словам, детей вакцинировали достаточно большими дозами препарата от COVID-19, однако каких-либо побочных эффектов не обнаружено.отметил Зафер Куругёль.Точное число подобных случаев, произошедших в Турции, врач не назвал.Вместе с тем министерство здравоохранения страны заявило о начале служебной проверки по факту заявлений Куругёля.Согласно актуальной информации минздрава Турции, в стране полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 42 млн человек.