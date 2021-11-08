В Турции археологи нашли каменные головы статуй Афродиты и Диониса

На территории древнего города Айзаной на западе Турции археологи обнаружили головы статуй древнегреческих богов Афродиты и Диониса. Об этом сообщает издание Greek Reporter.
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Тела статуй были найдены ранее, во время предыдущих раскопок. Теперь ученые откопали головы, которые были вырезаны из известняка 5 тыс. лет назад.
По мнению специалистов, на этой территории могли располагаться мастерская по изготовлению скульптур или оздоровительные комплексы. Дело в том, что в августе археологи извлекли из земли часть статуи Гигиеи – древнегреческой богини здоровья и чистоты.
Античный город Айзаной был основан в 3300 году до нашей эры. В эллинистический период он переходил из рук в руки между Пергамским царством и Вифинией, прежде чем достался Риму в 133 году до нашей эры. В 2012 году регион признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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