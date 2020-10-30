Долгожитель турецкой провинции Ширнак победила коронавирус. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.
Меника Энджю поступила в больницу с жалобами на отдышку и дыхательную недостаточность. Тест на COVID-19 оказался положительным.
Женщина провела в местной больнице около 15 дней. Выписывали пациентку под аплодисменты врачей. Энджю поблагодарила медперсонал за внимательное отношение.
Сообщается, что у женщины 12 детей и более 100 внуков и правнуков. 65-летняя невестка Меники отмечает, что ее свекровь практически никогда не болеет. Женщина ведет здоровый образ жизни и питается исключительно органическими продуктами, которые ее семья выращивает и производит самостоятельно.
Фото: Hurriyet Daily News
Опубликовано:
789
В Турции 120-летняя жительница победила коронавирус
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter