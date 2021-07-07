Власти государства приняли решение о старте обязательной вакцинации против COVID-19 всех жителей республики старше 18 лет. Об этом информирует газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на Информационный центр здравоохранения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.
–Лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, у которых нет противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19, должны будут вакцинироваться, – сказано в сообщении.
В ведомстве заверили, что в государстве имеется необходимый запас препаратов для всеобщей вакцинации. Продолжается работа по вовлечению жителей в кампанию.
Туркменистан остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии там действуют жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. Но массовые мероприятия не запрещались.
Для проведения кампании вакцинации страна уже получила российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также китайский препарат CoronaVac. В первую очередь прививки делались представителям групп с высоким риском.
Фото: архив БЕЛТА
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В Туркменистане обязали вакцинироваться от коронавируса граждан старше 18 лет
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