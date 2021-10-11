В Тунисе сформировали новое правительство

Новый кабинет министров сформирован в Тунисе. Соответствующий указ подписал президент Каис Саид, пишет ТАСС.
По актуальной информации телеканала Al Arabiya, члены кабмина во главе с премьером Наджлой Буден Ромдан приняли присягу на верность главе государства. Также сообщается, что Усман Джеранди сохранил за собой должность министра иностранных дел Туниса.
В июле президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьера Хишама Машиши. Это было обусловлено тем, что в некоторых крупных городах состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике. Партия "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса, посчитала решения президента неконституционными.
29 сентября, как писали местные СМИ, Саид поручил Наджле Буден Ромдан сформировать новый кабмин. Она стала первой женщиной в истории государства, возглавившей правительство.
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