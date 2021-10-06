В Тунисе потерпел крушение военный вертолет

Вертолет армии Туниса разбился во время учений на востоке страны, передает ТАСС.
Согласно сведениям официального представителя министерства национальной обороны республики Мухаммеда Зекри, на которого ссылается радиостанция Mosaïque FM, воздушное судно потерпело крушение в районе Эль-Хамма (провинция Габес). Трое находившихся на борту вертолета военнослужащих погибли.
Мухаммед Зекри также отметил, что экипаж воздушного судна принимал участие в ночных учениях. О причинах крушения он не сообщил.
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