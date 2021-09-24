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  2. В Тунисе отменили комендантский час

В Тунисе отменили комендантский час

Президент Туниса Каис Саид решил отменить запрет на перемещение людей и транспортных средств, который был введен по всей стране на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом пишет ТАСС.


Комендантский час перестанет действовать уже в эту субботу, 25 сентября. Такое решение принято по итогам консультаций с министерством здравоохранения республики и национальной комиссией по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что теперь вакцинированным жителям можно принимать участие в публичных собраниях и демонстрациях, посещать мероприятия, проводимые и на открытом воздухе, и внутри помещений. Правда, для этого они должны показать документ, подтверждающий наличие прививки против коронавирусной инфекции. Все жители обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и во время поездок в общественном транспорте.  

Напомним, комендантский час в Тунисе начал действовать с 30 октября прошлого года.  В конце июня 2021-го национальная комиссия по борьбе с коронавирусом объявила о его продлении: он начинался с 20:00, а не с 22:00 и заканчивался, как и ранее, в 05:00 по местному времени. Усилить меры решили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Больницы страны на 90% были заполнены пациентами, зараженными новым вирусом. Каждый день умирали более 80 человек. 

Фото: ТАСС
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