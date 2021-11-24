В лагере беженцев начала работать полевая баня

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Путь к банным палаткам выстлан деревянными щитами. Рядом стоят ящики с теплой обувью, одеждой, так что у вымывшихся есть возможность переодеться в чистое. Однако прежде чем проследовать в душ, беженцы проходят проверку на педикулез. Их волосы осматривают сразу несколько медсестер., – уточнилаВ роли волонтеров, которые выбирают по размеру и приносят мамочкам чистую одежду для них и детей, сегодня трудятся активистки Зельвенской районной организации Белорусского союза женщин.Среди вещей, переданным беженцам, не найти поношенные. Многие из них - новые, с бирками. Встречаются даже шубы.Видео: Оксана Невмержицкая, Мария Крушевская