В лагере беженцев начала работать полевая баня

Чистота – залог здоровья. И для беженцев это звучит вовсе не банально, ведь много дней они лишь обтирались влажными салфетками, мыли голову на улице, поливаясь из бутылок. Возможность помыться в полевой бане вызвала у них восторг. В первую очередь гигиенические процедуры принимают женщины и дети.
Путь к банным палаткам выстлан деревянными щитами. Рядом стоят ящики с теплой обувью, одеждой, так что у вымывшихся есть возможность переодеться в чистое. Однако прежде чем проследовать в душ, беженцы проходят проверку на педикулез. Их волосы осматривают сразу несколько медсестер.
– Проводим осмотр волосяных покровов на предмет наличия педикулеза, при необходимости проводим противопедикулезные мероприятия. Для этого у нас есть специальные средства. Обрабатываем волосы, выдерживаем экспозицию от 10 до 20 минут, после этого женщины и дети могут принимать душ, – уточнила Светлана Антонович, главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.
В роли волонтеров, которые выбирают по размеру и приносят мамочкам чистую одежду для них и детей, сегодня трудятся активистки Зельвенской районной организации Белорусского союза женщин.
Среди вещей, переданным беженцам, не найти поношенные. Многие из них - новые, с бирками. Встречаются даже шубы.
Видео: Оксана Невмержицкая, Мария Крушевская