В центре внимания Программы социально-экономического развития до 2025 года - человек

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.
Ирина Костевич добавила, что последние годы в стране увеличилось рождение третьих и последующих детей, на это повлияла и такая мера поддержки как материнский капитал.
Приоритетами текущей пятилетки станут стимулирование рождаемости (приоритет – многодетные семьи) и укрепление института координационной семьи. Министр также рассказала, что планируются стимулирующие меря по рождению второго и последующих детей.
Касаясь развития программы семейного капитала, она пояснила:
- Основное направление – развитие семейного капитала. В нашей стране это супер мера, она оказалась очень эффективной. Эту меру надо развивать и совершенствовать.
По словам Ирины Костевич, есть ряд предложений по использованию капитала досрочно.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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