Водитель транспортного средства открыл стрельбу во время дорожного конфликта, который случился на Большой Пироговской улице в столице России, передает ТАСС.
– Сегодня днем на Большой Пироговской улице между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу из предмета, похожего на пистолет. В результате происшествия пострадавших нет, – уточнили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что мужчина стрелял вверх, он скрылся с места происшествия. В настоящий момент на данном участке работают сотрудники полиции.
Фото: РИА Новости
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В центре Москвы водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта
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