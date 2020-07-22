Специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительную сумку, которая была обнаружена на Ильинке в центре российской столицы, пишет ТАСС.
"Только что специалисты во взаимодействии с саперами взорвали подозрительную сумку на Ильинке", – сообщил источник агентства в экстренных службах. Внутри, по предварительной информации, была пицца.
Ранее сообщалось, что сотрудники оперативных служб проверяют подозрительный предмет, который нашли в центре Москвы. Движение в районе происшествия перекрывалось.
Фото: ТАСС
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В центре Москвы саперы взорвали подозрительную сумку
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