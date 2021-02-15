В результате инцидента пострадал один человек. Он госпитализирован, пишет ТАСС.
Строительные леса обрушились в Лубянском проезде – площадь обрушения составила 600 кв. м. Один человек пострадал. Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет: по предварительным данным, под завалами могут находиться люди, хотя рабочих на лесах не было. Ведется разбор завалов.
При этом источник ТАСС предупреждает, что строительные леса упали на временный пешеходный переход и оставшиеся конструкции остаются под угрозой обрушения.
Предварительная причина произошедшего – большое скопление снега.
Фото и видео: РИА Новости
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В центре Москвы обрушились строительные леса – есть пострадавший
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