В квартире в центре Москвы был найден мумифицированный труп пенсионерки, которая скончалась более пяти лет назад, пишет ТАСС.
– По адресу: улица Садовая-Самотечная, дом 9, кв. 19, обнаружен мумифицированный труп собственницы квартиры 1950 года рождения. Предварительно установлено, что смерть пенсионерки наступила пять-шесть лет назад, – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
Также сообщается, что тело женщины направлено в морг. Причина смерти на данный момент неизвестна, но будет установлена после проведения медицинской экспертизы. По факту гибели пенсионерки проводится проверка.
Фото: pixabay.com
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В центре Москвы обнаружили тело умершей более пяти лет назад пенсионерки
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