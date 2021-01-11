Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 15-летняя девочка, произошло сегодня около 9:20 в центре Минска.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– По предварительной информации, женщина-водитель Citroen 1984 года рождения вместе с 15-летней дочерью ехала по улице Саперов со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей. При этом возле дома № 7 по улице Саперов, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, она не уступила дорогу Citroen под управлением мужчины 1978 года рождения, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности. Она доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра. Угрозы для жизни нет. Водители были трезвы. По факту аварии проводится проверка. В произошедшем разбираются сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
В ГАИ напоминают, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые двигаются прямо или направо. «Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем», – призывают в Госавтоинспекции.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В центре Минска женщина-водитель спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала ее 15-летняя дочь
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