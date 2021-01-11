В центре Минска женщина-водитель спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала ее 15-летняя дочь

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ напоминают, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые двигаются прямо или направо., – призывают в Госавтоинспекции.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома