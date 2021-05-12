В центре Минска с 12 мая некоторые парковки стали платными

Количество платных парковочных мест для автотранспорта в центре Минска увеличилось: новый статус получили парковки, бывшие ранее бесплатными, сообщили в ГУ «Парковки столицы».
– C 12 мая парковки по улице Ульяновской (обе стороны от улицы Свердлова до улицы Ленина), а также площадка напротив домов № 22 и 24 по улице Ульяновской станут платными, – говорится в сообщении на сайте parkouka.by. — Пожалуйста, будьте внимательны и своевременно оплачивайте парковку.
Платные автомобильные парковки организуются и функционируют в Минске с целью снижения транспортной и экологической нагрузки на основные магистрали города, более рационального использования территориальных ресурсов, повышения доступности объектов социальной, деловой и туристической инфраструктуры белорусской столицы. В настоящее время в Минске 5 закрытых платных автомобильных парковок на 378 мест и 55 открытых объектов почти на 4000 мест. Плата на открытых парковках взимается в будние дни с 9:00 до 18:00.
– Вводу в эксплуатацию платных парковок предшествует работа по их оборудованию в соответствии со схемами организации дорожного движения для конкретного участка улично-дорожной сети города, – напомнили в ГУ «Парковки столицы». – Схема согласовывается установленным порядком с УГАИ Мингорисполкома и, наряду с утверждением порядка движения транспорта, определяет и другие элементы оборудования участков улично-дорожной сети: пешеходные переходы, средства успокоения движения, а также расстановку соответствующих дорожных знаков. В соответствии с утвержденной схемой специализированным предприятием КУП «СМЭП Мингорисполкома» осуществляется нанесение разметки и установка соответствующих дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в феврале председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал от ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» внести предложения по развитию платных парковок. Он отметил, что зона таких парковок в центре города расширяется недостаточно быстрыми темпами.
В свою очередь, директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш отметил, что в этом году намерены ввести в эксплуатацию закрытую платную парковку на улице Кирова на 90 машин, а также на улице Замковой на 250 автомобилей. Кроме того, на таких объектах планируется модернизировать существующие паркоматы, оборудовав их современными бесконтактными терминалами.
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В центре Минска с 12 мая некоторые парковки стали платными
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