В центре Минска легковой автомобиль на летней резине сбил светофор

Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице вчера около 23:40.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– По предварительной информации, мужчина-водитель Daewoo Matiz 1997 года рождения двигался по улице Максима Богдановича со стороны улицы Алоизы Пашкевич в направлении улицы Янки Купалы. При этом он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и сбил светофорный объект. Пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии нет. На легковом автомобиле установлена летняя резина. На месте аварии работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
В Госавтоинспекции напоминают водителям, что с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин!»
В ГАИ обращают внимание на то, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Читайте также:
В Минске водитель сбил подростка, отвез его в больницу, а затем уехал
На проспекте Рокоссовского в Минске легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Минске легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
Три машины столкнулись на МКАД – движение было затруднено
В Речицком районе легковушка, разъезжаясь с трактором, насмерть сбила велосипедиста
«Водитель почувствовал себя плохо». В Минске легковая машина наехала на ограждение путепровода и перевернулась
В центре Минска легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
Авария на МКАД: легковая машина после столкновения с грузовиком снесла мачту освещения
В Речицком районе фура насмерть сбила пожилую женщину-пешехода
Опубликовано:
668
В центре Минска легковой автомобиль на летней резине сбил светофор
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter