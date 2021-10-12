В центре Киева загорелась крыша жилого дома

– сказано в сообщении.Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал.В ведомстве также уточнили, что сейчас сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию жителей.Ликвидировать очаг возгорания удалось к 8:15. К тушению огня было привлечено тридцать человек и восемь единиц техники.По информации местных СМИ, густой дым от пожара был виден на Европейской площади, которая примыкает к центральной улице Киева – Крещатику. Причины пожара устанавливаются.