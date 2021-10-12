В центре Киева загорелась крыша жилого дома

Киевские спасатели эвакуируют жителей дома по улице Костельной из-за пожара на его крыше, передает ТАСС со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
– 12 октября в 7:37 (совпадает с мск) в Шевченковском районе по улице Костельная, дом 5 на кровле пятиэтажного жилого дома случилось возгорание. По состоянию на восемь утра сегодняшнего дня площадь пожара составляла около 150 кв. м, – сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал.
В ведомстве также уточнили, что сейчас сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию жителей.
Ликвидировать очаг возгорания удалось к 8:15. К тушению огня было привлечено тридцать человек и восемь единиц техники.
По информации местных СМИ, густой дым от пожара был виден на Европейской площади, которая примыкает к центральной улице Киева – Крещатику. Причины пожара устанавливаются.