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  2. В центре Киева загорелась крыша жилого дома

В центре Киева загорелась крыша жилого дома

Киевские спасатели эвакуируют жителей дома по улице Костельной из-за пожара на его крыше, передает ТАСС со ссылкой на  Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.


– 12 октября в 7:37 (совпадает с мск) в Шевченковском районе по улице Костельная, дом 5 на кровле пятиэтажного жилого дома случилось возгорание. По состоянию на восемь утра сегодняшнего дня площадь пожара составляла около 150 кв. м, – сказано в сообщении. 

Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал. 

В ведомстве также уточнили, что сейчас сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию жителей. 

Ликвидировать очаг возгорания удалось к 8:15.  К тушению огня было привлечено тридцать человек и восемь единиц техники.

По информации местных СМИ, густой дым от пожара  был виден на Европейской площади, которая примыкает к центральной улице Киева – Крещатику. Причины пожара устанавливаются. 
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