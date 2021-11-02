В центре Кабула возле здания больницы прогремели два взрыва

Два мощных взрыва произошли 2 ноября в центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, передает ТАСС.
По данным местного телеканала Tolo News, в данный момент в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные дипмиссии, идет перестрелка между нападавшими и боевиками движения "Талибан".
Второй заместитель министра информации и культуры Билал Карими рассказал телеканалу, что первый взрыв произошел в районе входа в здание в больницу, второй – в окрестностях медучреждения.
Больница имени Мухаммада Дауд-хана рассчитана на 400 койко-мест и принадлежит министерству обороны Афганистана.
Согласно информации агентства Asvaka, минимум три человека получили ранения в результате взрывов. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в медучреждение.
Информацию о взрыве подтвердил пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.
– Спецподразделения Исламского эмирата Афганистан (используемое радикалами название государства. – Прим. ТАСС) уже находятся на месте происшествия, – сообщил он в Twitter-аккаунте.
Фото из Twitter-аккаунта Aamaj News