В центре Гродно нетрезвый мужчина угрожал ножом подросткам

47-летнему мужчине не понравилась компания подростков, и он принялся оскорблять ребят. Завязался конфликт, в ходе которого горожанин достал нож и принялся размахивать им перед парнями.– рассказал sb.by. –По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство". Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.