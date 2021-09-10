В центре Гродно нетрезвый мужчина угрожал ножом подросткам

Инцидент произошел вечером 29 августа.
47-летнему мужчине не понравилась компания подростков, и он принялся оскорблять ребят. Завязался конфликт, в ходе которого горожанин достал нож и принялся размахивать им перед парнями.
– Мужчина задержан. В ходе допроса он не смог пояснить свои действия, поскольку на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Компания подростков не пострадала, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко. – 47-летний неработающий горожанин ранее не был судим, однако дважды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство". Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.