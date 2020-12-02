В центральной части облцентра обустроили маршрут для слабовидящих людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Председатель горисполкома отмечает, что ведется постоянная работа над созданием комфортных условий для передвижения по городу пожилых людей и инвалидов.
В Бресте уже обустроили пешеходный маршрут для слабовидящих людей в пределах улиц Карла Маркса – Орджоникидзе – Мицкевича. Для этого установили тактильные наземные указатели на участке от автовокзала до пересечения улиц Карла Маркса и Мицкевича и тактильную предупредительную разметку перед зоной посадки в общественный транспорт на ул. Мицкевича, сообщает Рогачук.
Ранее в этом году в областном центре были понижены бордюры почти на 150 пешеходных переходах. Такие работы до конца года планируют выполнить еще на 15 переходах на улицах Гоголя, Луцкой и Ясеневой. Одновременно проводится устройство переходов с применением желтых тактильных указателей.
Александр Рогачук отметил, что это важный этап адаптации объектов к нормам доступной среды.
Фото: t.me/Rogachuk
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В центре Бреста обустроили маршрут для слабовидящих людей
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