В воскресенье, 2 мая, в частном доме в Центральном районе Минска по адресу 7-й пер. Орловский произошло возгорание имущества в жилой комнате.
Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили 2 мая в 20:21. Повреждены вещи собственника, закопчены помещения дома.
– В результате пожара, случившегося в помещении частного двухкомнатного дома, никто не пострадал. О происшествии сотрудникам МЧС сообщил хозяин недвижимости. Причина возгорания устанавливается, – рассказала sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Фото: pixabay.com
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В Центральном районе Минска горел частный дом
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