В Центральном ботаническом саду проходит интерактивный экологический квест

Необычное мероприятие для жителей и гостей Минска подготовили в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Сегодня здесь проходит интерактивный экологический квест «В поисках «папараць-кветкi». Организаторы отмечают, что он приурочен к одному из ярких событий лета – празднику Ивана Купалы.

В чем суть мероприятия? Все посетители становятся активными участниками театрализованного квеста. Цель - найти купальский цветок. В этом гостям помогают персонажи праздника – актеры театра им. Я. Купалы. А еще… мобильные технологии.

Разработаны специальные карты, в которых заложен маршрут. На входе в ботанический сад гостей встречают волонтеры, которые и вручают карты, рассказывают о сути происходящего. Передвигаться по маршруту следует, используя QR-коды. Поэтому обязательное условие для участия в квесте – наличие мобильного телефона, поддерживающего эту технологию. Наведя свой гаджет на QR-код, человек получает задание: куда нужно следовать дальше. Финальная задача каждого участника квеста – найти купальский цветок. Если задания выполняются правильно, то любой человек его найдет. В виртуальном виде. Например, посетитель подходит к назначенному месту, наводит свой смартфон на QR-код - на экране устройства появляется сияющий трофей. К слову, в организации этого мероприятия участвовали актеры белорусского театра, которые записали ролики, помогающие передвигаться по маршруту.

Виталий, один из участников квеста, говорит, что остался доволен мероприятием:

- Весьма нестандартно и интересно! Мне нравится это место, часто сюда прихожу просто погулять по аллеям, пофотографировать живописные места. Сегодня досуг стал значительно увлекательнее. Знаете, здорово, что такое старейшее учреждение, как этот ботанический сад, которое было основано еще задолго до моего рождения и рождения моих родителей, бабушек и дедушек, шагает в ногу со временем, используя современные технологии. Что-то в этом есть: вот аллея, которая была заложена вскоре после Второй мировой войны, а вот в моей руке карта с интерактивным маршрутом…













Кстати, развлечения в ботаническом саду продолжаться и завтра. Так, в воскресенье в 17:00 здесь пройдет онлайн экологическое ток-шоу с актером театра Я. Купалы Павлом Харланчуком, а также финалисткой проекта «Голос. Дети» Александрой Нехай.

Время проведения сегодняшнего мероприятия: с 10 утра до 6 вечера. Вход на территорию ботанического сада платный.