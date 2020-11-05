В трех городах Могилевской области откроются площадки для мини-футбола

Современные площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, размер которых составляет 20 х 40 метров, оборудованы всем необходимым.отметил, что в населенном пункте есть ряд тренировочных площадок, однако подобная будет открыта впервые., – рассказал он.В Кричеве площадка расположится у городского стадиона "Сож-2002" и будет принадлежать Кричевскому ФОКу.– добавил Игорь Коровкин.Спортивный объект также появится в Климовичах., – сказал заведующий сектором спорта и туризма Климовичского райисполкома Равиль Сабиров.Площадки для мини-футбола, установленные в городах Могилевской области, построили в рамках социального проекта "Bonfesto – детям". Его совместно реализуют Туровский молочный комбинат и Белорусская федерация футбола при участии местных органов власти.