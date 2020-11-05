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В трех городах Могилевской области откроются площадки для мини-футбола

В четверг, 5 ноября, в городах Кричев и Климовичи Могилевской области состоится открытие площадок для мини-футбола, а на следующий день подобную площадку откроют в Хотимске, пишет БЕЛТА.


Современные площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, размер которых составляет 20 х 40 метров, оборудованы всем необходимым. Заведующий сектором спорта и туризма Кричевского райисполкома Игорь Коровкин отметил, что в населенном пункте есть ряд тренировочных площадок, однако подобная будет открыта впервые.

– Приятно, что такие социальные проекты, которые реализуются при поддержке руководства, помогают развивать спортивное движение в малых городах нашей республики, – рассказал он.

В Кричеве площадка расположится у городского стадиона "Сож-2002" и будет принадлежать Кричевскому ФОКу.

– В первую очередь это большой подарок для наших маленьких спортсменов. На новой площадке смогут тренироваться подопечные СДЮШОР Кричевского района. Только в спортивной школе у нас профессионально занимаются спортом 100 детей, из которых 40 – девочки. Потому это очень важный и нужный для нас спортивный объект, – добавил Игорь Коровкин.

Спортивный объект также появится в Климовичах.

– Новая спортплощадка разместится на территории средней школы № 3. Здесь смогут играть и тренироваться школьники, учащиеся спортивной школы и даже взрослые. Важно, что в нашей стране уделяют большое внимание развитию спорта. Детям хочется тренироваться в современных и удобных условиях, – сказал заведующий сектором спорта и туризма Климовичского райисполкома Равиль Сабиров.

Площадки для мини-футбола, установленные в городах Могилевской области, построили в рамках социального проекта "Bonfesto – детям". Его совместно реализуют Туровский молочный комбинат и Белорусская федерация футбола при участии местных органов власти.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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