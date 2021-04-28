В транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» прошли тактико-специальные учения

По тактическому замыслу в результате короткого замыкания электропроводки в здании склада № 1 произошло загорание. Из-за него пламя распространилось на горючую продукцию и дошло до кровли. Члены пожарной дружины филиала отработали эвакуацию работников, посетителей и грузового автомобиля из здания склада, а также ликвидировали очаг пожара при помощи огнетушителей и внутреннего пожарного водопровода. В свою очередь работники МЧС протестировали способы и методы ведения аварийно-спасательных работ, ликвидации пожаров и их последствий на складах больших площадей с применением различных технологий, специальных технических средств и оборудования.Для чего в принципе необходимы такие учения? Во-первых, чтобы совместно с формированиями, которые созданы на объекте, отработать действия по тушению возможного пожара – начиная от его обнаружения, передачи информации в центр оперативного управления и встречи подразделений до организации ликвидации пожара на первоначальном этапе силами работников самого объекта и при дальнейшем взаимодействии с подразделениями МЧС. Во-вторых, для изучения объекта работниками МЧС. Когда они отработали определенные моменты по тушению пожара, в дальнейшем спасатели уже будут знать, где находится гидрант, какие лестницы имеются, где какие материальные ценности расположены и т. д.Во время тактико-специальных учений в транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» были задействованы силы и средства по второму номера вызова, который подразумевает привлечение восьми пожарных аварийно-спасательных автомобилей и около 30 сотрудников МЧС. После учений пожарные организовали встречу с трудовым коллективом: до работников предприятия довели азы правил безопасности жизнедеятельности., – резюмировалПо словам, в этом году руководство «Белтаможсервиса» решило уделить особое внимание относительно чрезвычайных ситуаций на всех объектах предприятия, поэтому в каждой области на каждом объекте запланированы учения. Начались они в марте и продлятся до конца полугодия. Также в этом месяце планируется проведение еще одного подобного учения на ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-1»., – объясняет Максим Баско. –К слову, в «Белтаможсервис» созданы 17 пожарных дружин и 9 санитарных звеньев. Ежемесячно в филиалах предприятия проводятся тренировки членов пожарных дружин и других работников по действиям в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. Также регулярно совершенствуется отработка навыков применения первичных средств пожаротушения. Для большей безопасности в случаи пожара в Гродненском филиале на вооружении пожарной дружины стоит пожарная прицепная цистерна.