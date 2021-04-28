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В транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» прошли тактико-специальные учения

Сегодня во второй половине дня Минское областное управление МЧС и РУП «Белтаможсервис» впервые провели совместные тактико-специальные учения по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объектах транспортно-логистической инфраструктуры. За слаженной работой сотрудников МЧС и руководства и персонала предприятия наблюдал корреспондент sb.by.


По тактическому замыслу в результате короткого замыкания электропроводки в здании склада № 1 произошло загорание. Из-за него пламя распространилось на горючую продукцию и дошло до кровли. Члены пожарной дружины филиала отработали эвакуацию работников, посетителей и грузового автомобиля из здания склада, а также ликвидировали очаг пожара при помощи огнетушителей и внутреннего пожарного водопровода. В свою очередь работники МЧС протестировали способы и методы ведения аварийно-спасательных работ, ликвидации пожаров и их последствий на складах больших площадей с применением различных технологий, специальных технических средств и оборудования.


Для чего в принципе необходимы такие учения? Во-первых, чтобы совместно с формированиями, которые созданы на объекте, отработать действия по тушению возможного пожара – начиная от его обнаружения, передачи информации в центр оперативного управления и встречи подразделений до организации ликвидации пожара на первоначальном этапе силами работников самого объекта и при дальнейшем взаимодействии с подразделениями МЧС. Во-вторых, для изучения объекта работниками МЧС. Когда они отработали определенные моменты по тушению пожара, в дальнейшем спасатели уже будут знать, где находится гидрант, какие лестницы имеются, где какие материальные ценности расположены и т. д.


Во время тактико-специальных учений в транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» были задействованы силы и средства по второму номера вызова, который подразумевает привлечение восьми пожарных аварийно-спасательных автомобилей и около 30 сотрудников МЧС. После учений пожарные организовали встречу с трудовым коллективом: до работников предприятия довели азы правил безопасности жизнедеятельности.


Персонал владеет навыками тушения пожара на первоначальной стадии первичными средствами пожаротушения. Прибывшее подразделение МЧС также показало свое знание объекта, умения и навыки, которые от них требовались. Цель данного учения достигнута. Совместно отработали все, что было запланировано, – резюмировал заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин.


По словам начальника отдела по охране труда и защите от ЧС Максима Баско, в этом году руководство «Белтаможсервиса» решило уделить особое внимание относительно чрезвычайных ситуаций на всех объектах предприятия, поэтому в каждой области на каждом объекте запланированы учения. Начались они в марте и продлятся до конца полугодия. Также в этом месяце планируется проведение еще одного подобного учения на ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-1».

Данные мероприятия являются важной составляющей политики предприятия в обеспечении безопасности работников и клиентов, объектов инфраструктуры, товаров и иного имущества, – объясняет Максим Баско. – Это в свою очередь делает «Белтаможсервис» более привлекательным и надежным партнером на рынке транспортно-логистических услуг.
К слову, в «Белтаможсервис» созданы 17 пожарных дружин и 9 санитарных звеньев. Ежемесячно в филиалах предприятия проводятся тренировки членов пожарных дружин и других работников по действиям в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. Также регулярно совершенствуется отработка навыков применения первичных средств пожаротушения. Для большей безопасности в случаи пожара в Гродненском филиале на вооружении пожарной дружины стоит пожарная прицепная цистерна.








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Фото: Алексей МАТЮШ
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