В понедельник, 11 января, в торговом центре в Смолевичах произошло задымление. Из здания эвакуировали 58 человек, передает БЕЛТА.
– 11 января в 19:56 в МЧС поступил сигнал о сработке сигнализации и обнаружении задымления в торговом центре на ул. Александра Лявданского в Смолевичах. Прибывшие подразделения обнаружили задымление в помещении электрощитовой на первом этаже одноэтажного двухуровнего здания ТРЦ "Грин". Работниками МЧС совместно с администрацией объекта из здания эвакуированы 58 человек (из них восемь детей), – сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина задымления.
Фото: БЕЛТА
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В торговом центре в Смолевичах произошло задымление: из здания эвакуировали 58 человек
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