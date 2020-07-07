В топ-3 наиболее востребованных специальностей на белорусском рынке труда появились новые позиции

Тройка самых востребованных специальностей на рынке труда Беларуси в июле пополнилась новыми позициями – об этом свидетельствуют данные Общереспубликанского банка вакансий.





Практически во всех регионах страны по состоянию на утро 7 июля в топ-3 наиболее востребованных работников значились врач-специалист и водитель автомобиля. А вот по третьей позиции у каждого региона свои варианты. В Минске и Гомельской области, например, это медицинская сестра, в Минской области – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в Брестской и Витебской – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, в Гродненской – уборщик производственных и служебных помещений, в Могилевской – продавец.

Наниматели также, в зависимости от региона, испытывают острую потребность в санитарах, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, операторах машинного доения, ветеринарных врачах.

В то же время соискатели работы, судя по имеющейся в Общереспубликанском банке вакансий информации, чаще всего хотят устроиться экономистами, юристами, бухгалтерами, подсобными рабочими и инженерами. Кроме того, видимо, оптимальное место работы ищут продавцы и водители автомобиля.

Наибольшее количество вакансий по состоянию на 7 июля предлагают минские наниматели – в базе данных государственной службы занятости значится около 16,4 тысячи предложений. На втором месте Минская область – здесь предлагают почти 15,5 тысячи вакансий. На третьем Гродненская область – почти 10,4 тысячи предложений работы. Наибольшее количество резюме также в Минске – 386, на втором месте Брестская область – 302, на третьем – Витебская (278).

Всего в Общереспубликанском банке вакансий зарегистрировано 76,2 тысячи вакансий от почти 148,5 тысячи нанимателей.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ охарактеризовала ситуацию на белорусском рынке труда как достаточно управляемую. По ее словам, в январе – марте занятость была на уровне прошлого года. Изменения проявились в апреле и мае, когда страна получила дополнительную нагрузку на экономику в виде коронавируса. Всего по итогам первых пяти месяцев 2020 года число занятых в экономике снизилось на 0,2%. При этом большинство нанимателей старалось сохранить трудовые коллективы, заняв социально ответственную позицию.