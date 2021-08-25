В Тольятти загорелся лес

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– отмечается в сообщении на странице администрации Тольятти в соцсети "ВКонтакте".По данным мэрии, работу оперативного штаба на месте координирует глава города Николай Ренц. В ликвидации возгорания задействована дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры. Из аэропорта Курумоч прибыл самолет Ил-76, также приступивший к борьбе с огнем.По данным ГУМЧС по Самарской области, самолет произвел одним вылетом два сброса по 21 тонне – распространение остановилось, но о локализации пока не сообщалось. В тушении пожара принимают участие 77 человек, задействовано 24 единицы техники. Пострадавших и погибших нет.