В Тольятти загорелся лес

В Тольятти случился лесной пожар площадью восемь гектаров. Огонь распространяется быстро из-за ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию самарского города.
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– В среду, 25 августа, на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. Огонь распространяется из-за порывистого ветра. По состоянию на 17:30 (16:30 мск) его площадь составила около 8 гектаров, – отмечается в сообщении на странице администрации Тольятти в соцсети "ВКонтакте".
По данным мэрии, работу оперативного штаба на месте координирует глава города Николай Ренц. В ликвидации возгорания задействована дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры. Из аэропорта Курумоч прибыл самолет Ил-76, также приступивший к борьбе с огнем.
По данным ГУМЧС по Самарской области, самолет произвел одним вылетом два сброса по 21 тонне – распространение остановилось, но о локализации пока не сообщалось. В тушении пожара принимают участие 77 человек, задействовано 24 единицы техники. Пострадавших и погибших нет.