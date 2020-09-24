Инцидент с трагическими последствиями произошел вчера, 23 сентября, в агрогородке Озерцы Толочинского района, сообщили в Следственном комитете.
36-летний водитель погрузчика двигался по улице Магистральной. При этом около 16:40 возле дома № 35 из кабины выпала 27-летняя девушка, которая ехала в этом же транспортном средстве в качестве пассажира. «Водитель не обеспечил безопасные условия перевозки, а именно перевозил девушку с открытой дверью, – проинформировали в УСК по Витебской области. – В результате дорожно-транспортного происшествия девушка погибла. Согласно освидетельствованию, в выдыхаемом водителем воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 2,9 промилле».
Заведено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан. С ним проводятся неотложные следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Следственный комитет
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В Толочинском районе девушка выпала из кабины погрузчика и погибла
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