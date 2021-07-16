В Токио запустили гигантский воздушный шар в форме головы

Скриншот из видео NHK

Шар в виде огромного лица получил название "Масаюмэ". Команда современного искусства пояснила: это был арт-перформанс по случаю проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.Прототип лица для создания воздушного шара выбирали с помощью интернет-кастинга. Участие приняли 1 тыс. чел.Шар был запущен около 6 часов утра, планируется сделать это еще не один раз.По информации ТАСС, появление такого шара вызвало интерес в соцсетях - "#в небе над Токио" вырвался в топы трендов японского Twitter.