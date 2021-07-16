В Токио задержан мужчина по подозрению в попытке сорвать эстафету олимпийского огня

По информации японского общественного телевидения, полиция задержала 60-летнего местного жителя после того, как он подорвал петарду недалеко от стадиона, на котором осуществлялся процесс передачи факела от одного бегуна к другому. Действия мужчины эстафете не помешали, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.Финальный этап эстафеты олимпийского огня начался сегодня в Токио за две недели до начала летних Олимпийских игр – 9 июля. Проведение эстафеты в столице Японии омрачило ухудшение ситуации с распространением COVID-19: показатели суточного прироста количества инфицированных достигли максимума за последние несколько месяцев.