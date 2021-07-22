Сегодня в Токио, где завтра стартуют Олимпийские игры, зафиксировано 1979 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальная цифра с середины января этого года, сообщает Kyodo.
21 июля в Токио было зарегистрировано 1832 случая, что на тот момент также было рекордом за полгода. До 22 августа в городе объявлен 4-й уровень чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.
Опубликовано:
1304
В Токио за день до Олимпийских игр побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter