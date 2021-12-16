В Токио выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Она отметила, что вариант "омикрон" выявлен у человека, который недавно прибыл в Японию. В аэропорту тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но через несколько дней у пациента поднялась температура, когда он находился на обязательном карантине дома. По словам Юрико Коикэ, у одного из контактировавших с заболевшим также выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Согласно информации агентства Киодо, ситуация осложняется тем, что этот пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 несколькими днями ранее посещал спортивное мероприятие, не подозревая, что уже является переносчиком коронавируса. В настоящий момент местные власти устанавливают количество потенциальных контактов заболевшего, которое может достигать 80 человек.Вместе с тем правительство Японии пока не классифицирует этот случай инфицирования штаммом "омикрон" как заражение на территории города.– обратил внимание на регулярной пресс-конференцииЗа все время в стране выявлены по меньшей мере 30 человек, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. При этом все случаи заболевания были зафиксированы у прибывающих из-за границы людей прямо в аэропорту.