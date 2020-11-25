В Токио наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с этим в столице Японии власти с 28 ноября введут новые ограничительные меры, информирует Reuters.
С 18 декабря бары и рестораны в Токио будут работать по сокращенному графику, согласно которому закрытие заведений должно происходить до 22:00.
Также в Японии с 24 ноября приостановлена рекламная кампания Go To Travel в городах Саппоро и Осака. Программа, принятая премьер-министром для поддержки региональной экономики и предлагающая скидки на проезд и проживание в гостиницах, подверглась критике за возможное распространение коронавируса из крупных городов в сельскую местность.
По данным на 25 ноября, в Японии зафиксировано 135 тыс. случаев заболевания COVID-19, выздоровели 111 тыс. человек, умерли 1949.
Фото: pixabay.com
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В Токио вводят новые ограничения из-за коронавируса
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