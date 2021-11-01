В Токио впервые с мая 2020 года выявили менее десяти случаев заражения COVID-19 за сутки

Правительство Токио за минувшие сутки зарегистрировало девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым низким показателем с мая прошлого года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная 1 ноября столичной администрацией, пишет ТАСС.
Последний раз менее 10 инфицирований было выявлено в Токио 31 мая минувшего года, когда в столице Японии диагноз COVID-19 подтвердили у пяти человек. Касательного сегодняшней статистики, положительный тест на коронавирус получили шесть жителей Токио в возрасте от 30 до 50 лет, у двух пожилых старше 60 лет и одного ребенка младше 10 лет. Вместе с тем в токийских медучреждениях пребывают 14 человек с тяжелыми симптомами COVID-19.
Еще 13 августа минувшего года в Токио был обновлен антирекорд инфицирований - 5 773 случая.
Фото: Таты Кавериной