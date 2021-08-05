В Токио суточный прирост заражений коронавирусом впервые превысил 5 тысяч

Такой показатель - абсолютный максимум за все время пандемии. Ожидается, что официальные данные от токийских властей будут опубликованы в ближайшее время.В среду, 4 августа в Японии был зафиксирован максимум суточного прироста заражений коронавирусом за все время пандемии (более 14,2 тыс. случаев). В Токио в среду был также зафиксирован антирекорд по этому показателю - администрация города объявила по крайней мере о 4 166 новых заражениях. Всего с начала пандемии в Японии зарегистрировано 970 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, зафиксировано 15,2 тыс. смертей. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, 777 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В заведениях общепита запрещена продажа алкоголя, на массовые мероприятия ограничен допуск зрителей, в том числе и на ОИ.