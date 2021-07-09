В Токио – заключительный этап эстафеты олимпийского огня

В ходе церемонии губернатор Токио Юрико Коикэ получила лампаду с олимпийским огнем от амбассадора эстафеты, участницы трех Паралимпиад Аки Тагути. Это ознаменовало собой официальное прибытие огня в японскую столицу – начался последний этап эстафеты. Интересный факт: почти везде она пройдет без зрителей из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса в городе.Токийский этап разделен на шесть частей. Он завершится на главной олимпийской арене в день открытия Олимпиады 23 июля. Сама эстафета стартовала 25 марта в Фукусиме.Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020-го, однако из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли. Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа текущего года, а Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября.