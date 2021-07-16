В Токио с COVID-19 госпитализировали члена олимпийской сборной Нигерии

По данным источника, мужчина 60-65 лет сдал положительный тест по прилете в столичный аэропорт Нарита. Отмечается, что это первый подобный случай госпитализации участника сборной, прибывшего на Олимпийские игры в Токио, прямо из аэропорта.Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний. В то же время подчеркивается, что болезнь у него проходит в легкой форме.К слову, COVID-19 уже обнаружен у спортсменов из Израиля, Уганды и Сербии.